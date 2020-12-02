السرطان ينهي حياة لاعب الكرة المغربي محمد أبرهون

ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن لاعب كرة القدم محمد أبرهون، توفي الأربعاء، عن عمر ناهز 31 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان الذي أصيب به قبل أشهر.
وبادرت عدة فرق مغربية إلى نعي الراحل الذي لعب في عدة نواد محلية، كما خاض 7 مباريات مع المنتخب المغربي لكرة القدم.
ومثل محمد أبرهون المغرب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن سنة 2012.
ونعى نادي شباب المحمدية المغربية اللاعب الراحل على فيسبوك، قائلا: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة اللاعــب محمد أبرهون، وذلك بعـد صراع مـع المرض الخبيث".
وبعد تجربته المحلية في المغرب، احترف أبرهون في الخارج، فانضم إلى فريقي موريرينسي البرتغالي وريزي سبور التركي.
ويمثل اللاعب الراحل أحد نجوم المغرب التطواني، ولعب في الفريق خلال ما يوصف بـ"الفترة الذهبية" عندما توج بدوري البطولة المغربي.
وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أبرهون كان يتلقى العلاج من سرطان المعدة في أحد مستشفيات تركيا، حيث فارق الحياة وهو لا يزال في ريعان الشباب.
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