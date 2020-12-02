بايونتك: نشترك مع فايزر فى إنتاج وتوزيع لقاح كورونا فى 120 دولة

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول كبير بشركة "بايونتك" الألمانية لصناعة الأدوية، اليوم الأربعاء، إن 50 مليون جرعة من لقاح كورونا جاهزة للتوزيع فى الدول التى تصدق على استخدام اللقاح المشترك مع فايزر الأمريكية، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع دول إضافية لإيصال اللقاح لها.





وأكد الرئيس التنفيذى لشركة "بايونتك" أوجور شاهين، خلال مؤتمر صحفى، أن اللقاح المشترك مع فايزر يعمل على توليد مناعة ضد فيروس كورونا، كاشفا عن أن هدف الشركة هو إنتاج 1.3 مليار جرعة من اللقاح فى 2021، بتوزيع وإنتاج لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع فايزر فى 120 دولة. كما أوضح أنه يمكن حفظ اللقاح لمدة 15 يوما فى درجة حرارة 70 تحت الصفر، مشيرا إلى أنه جرى التوقيع على إنتاج أكثر من نصف مليار جرعة للقاح كورونا.

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