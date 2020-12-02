فيديوجراف.. معركة لقاحات كورونا تشتعل

جدة - نرمين السيد - يحتدم السباق العالمى لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا الذى أصاب ملايين الأشخاص حول العالم، حيث أعلنت عشرات الشركات والمراكز البحثية فى مختلف الدول حتى الآن عن اقترابها من إنتاج لقاح للوباء القاتل.





وأظهرت عدة مشاريع لقاحات نتائج مشجعة، وتشمل لقاح لشركة "موديرنا" الأمريكية، التى وصلت نسبة فعاليته 94.5%، وآخر من شركة "أكسفورد" والتى بدأت أولى تجاربه 23 أبريل الماضى، حيث وصلت نسبة فعاليته أيضا 70%. وهناك لقاح كورونا ثالث يعمل عليه تحالف "بايو إن تيك - فايزر" الألماني - الأمريكى، والذى وصلت نسبة فعاليته 95%، كذلك الأمر بالنسبة للقاح سبوتنيك v الروسى، والذى يعد من أولى اللقاحات التى أعلن عنها ضد فيروس كورونا.

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