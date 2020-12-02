التوزيع في 120 دولة.. بايونتك تعلن بدء تسليم لقاح كورونا وتكشف موقف أفريقيا وآسيا

أعلنت شركة بايونتك الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت عملية تسليم لقاحها المشترك مع شركة فايزر الأمريكية؛ مشيرة إلى أنه من المتوقع بدء توزيعه في بريطانيا خلال يومين.

وأوضحت الشركة، في مؤتمر صحفي لها مع شركة فايزر، أنها ستحصل على موافقة أوروبية وأمريكية على لقاح فايزر منتصف ديسمبر الجاري.

وأكدت بايونتك الألمانية أنه خلال التجارب التي تم إجراؤها مؤخرا لم يتم ملاحظة أي مخاطر على اللقاح المشترك مع فايزر.

وأشارت الشركة أن حوالي 2% فقط من الخاضعين لتجارب اللقاح عانوا من صداع خفيف وإعياء.

وجددت بايونتك تأكيدها أن اللقاح يحاكي المعلومات الجينية لفيروس كورونا لتوليد مناعة لدى الجسم.

وقالت الشركة الألمانية المنتجة للقاح كورونا إنها تشترك مع شركة فايزر من أجل إنتاج وتوزيع اللقاح في 120 دولة، مشيرة إلى أنه يجري اختبارات حول لقاح كورونا في أفريقيا وآسيا.

وأكدت الشركة سعيها لإيصال لقاح كورونا بسرعة كبيرة لكل دول العالم، بما في ذلك 34 محافظة في الصين.

وأوضحت أنه يمكن حفظ اللقاح لمدة 15 يوما في درجة حرارة 70 تحت الصفر، لافتة إلى أنه تم تطوير صناديق شحن حافظة للقاح تم تصميمها خصيصا للتحكم في درجة حرارتها للحفاظ على شروط التخزين.

وكشفت بايونتك أنها وفايزر قامتا بالتوقيع على إنتاج أكثر من نصف مليار جرعة للقاح كورونا، مشيرة إلى أنه من المتوقع توقيع اتفاقيات مع دول إضافية لإيصال اللقاح إليها.

وكشفت بايونتك عن توقعاتها بشأن حصولها على المزيد من الموافقات على لقاحها المشترك مع فايزر، خلال الأسابيع المقبلة.

وتابعت قائلة إنه سيتم شحن اللقاحات جوا وبرا إلى بريطانيا، مؤكدة أن طرح اللقاح في بريطانيا سيساهم في خفض عدد المرضى في المشافي ممن يعانون من حالات عالية الخطورة.

وأعربت شركة فايزر الأمريكية عن جاهزيتها التامة لتوزيع اللقاحات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة في العالم توافق على لقاح شركتي بايونتك وفايزر ضد فيروس كورونا، مما يمهد الطريق للتطعيم الشامل.

وتقول وكالة الأدوية في بريطانيا، إن اللقاح الذي يوفر حماية تصل إلى 95 ٪ من مرض كوفيد-19، آمن للاستخدام.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن أول 800 ألف جرعة ستكون متاحة في المملكة المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، مضيفا أنه يجب على الناس الانتظار حتى يتم الاتصال بهم من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ويتصدر كبار السن في دور الرعاية وموظفي دور الرعاية قائمة الأولويات، يليهم الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما وموظفي الرعاية الصحية.

وطلبت المملكة المتحدة بالفعل 40 مليون جرعة من اللقاح المجاني - ما يكفي لتطعيم 20 مليون شخص.

وقال هانكوك إنه سيتم طرح الجرعات بأسرع ما يمكن من قبل شركة فايزر في بلجيكا ، مع أول تحميل الأسبوع المقبل ثم "عدة ملايين" خلال شهر ديسمبر. لكنه أضاف أن الجزء الأكبر من الطرح سيكون العام المقبل.

وقال هانكوك: "كان عام 2020 مروعًا للغاية وسيكون عام 2021 أفضل.. أنا واثق الآن ، مع الأخبار اليوم ، أنه من الربيع ، من عيد الفصح فصاعدًا ، ستتحسن الأمور. وسيكون لدينا صيف في العام المقبل يمكن للجميع الاستمتاع به".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "حماية اللقاحات هي التي ستسمح لنا في النهاية باستعادة حياتنا وتحريك الاقتصاد مرة أخرى".