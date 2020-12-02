رسميا.. فرنسا تقرر حل جمعية التجمع ضد الإسلاموفوبيا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، حل التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال دارمانان إن الحكومة الفرنسية حلت التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، متهما بأنه يمارس دعاية إرهابية منذ عدة سنوات.

وكان دارمانين أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، أنه أخطر مصالح الأمن المعنية بتنفيذ حل التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF).

يأتي ذلك عقب مقتل معلم التاريخ الفرنسي صموئيل باتي ذبحا في باريس، حيث اتهم الوزير المنظمة بأنها "وكر إسلاموي يعمل ضد الجمهورية".

وذكر في تغريدة على موقع "تويتر" أن أمام مسؤولي "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" "8 أيام لتقديم ملاحظاتهم".

ولم تنتظر الجمعية هذا الحل الرسمي، حيث أعلنت الجمعة الماضي عن حلها بشكل طوعي، مضيفة أن أصولها "تم تحويلها إلى جمعيات شريكة في الخارج ستتولى مكافحة الإسلاموفوبيا على نطاق أوروبي.