أول تعليق من الصحة العالمية على منح بريطانيا تصريح استخدام طارئ للقاح فايزر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت بيانات من شركة فايزر و بايونتك بشأن لقاح كوفيد-19 وتراجعها من أجل "إدراج محتمل للاستخدام في حالات الطوارئ"، وهو معيار مرجعي للبلدان للسماح بالاستخدام الوطني.

ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالإنجليزية، في إشارة إلى هيئة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية في بريطانيا، قالت الصحة العالمية في بيان لرويترز: إن "المنظمة تجري أيضا مناقشات مع الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بشأن إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات من تقييمها، مما قد يسرع إدراج منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ".

ووافقت بريطانيا، اليوم الأربعاء، على لقاح كوفيد-19 الخاص بشركتي فايزر وبايونتك، متقدمة على الولايات المتحدة وأوروبا لتصبح أول دولة في الغرب تصادق رسميا على اللقاح وقالت إنه يجب أن يصل إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في أوائل الأسبوع المقبل.

ومن جانبها، أعلنت شركة بايونتك الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت عملية تسليم لقاحها المشترك مع شركة فايزر الأمريكية؛ مشيرة إلى أنه من المتوقع بدء توزيعه في بريطانيا خلال يومين.

وأوضحت الشركة، في مؤتمر صحفي لها مع شركة فايزر، أنها ستحصل على موافقة أوروبية وأمريكية على لقاح فايزر منتصف ديسمبر الجاري.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن أول 800 ألف جرعة ستكون متاحة في المملكة المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، مضيفا أنه يجب على الناس الانتظار حتى يتم الاتصال بهم من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ويتصدر كبار السن في دور الرعاية وموظفي دور الرعاية قائمة الأولويات، يليهم الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما وموظفي الرعاية الصحية.

وطلبت المملكة المتحدة بالفعل 40 مليون جرعة من اللقاح المجاني - ما يكفي لتطعيم 20 مليون شخص.

وقال هانكوك إنه سيتم طرح الجرعات بأسرع ما يمكن من قبل شركة فايزر في بلجيكا ، مع أول تحميل الأسبوع المقبل ثم "عدة ملايين" خلال شهر ديسمبر. لكنه أضاف أن الجزء الأكبر من الطرح سيكون العام المقبل.

وقال هانكوك: "كان عام 2020 مروعًا للغاية وسيكون عام 2021 أفضل.. أنا واثق الآن ، مع الأخبار اليوم ، أنه من الربيع ، من عيد الفصح فصاعدًا ، ستتحسن الأمور. وسيكون لدينا صيف في العام المقبل يمكن للجميع الاستمتاع به".