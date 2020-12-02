السودان يُجلي 143 مواطنًا من ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاربعاء، أن 143 مواطنا تم إجلاؤهم من ليبيا، وصلوا إلى الخرطوم اليوم، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة والسفارة السودانية في طرابلس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لإجلاء المواطنيين السودانيين من ليبيا.
وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق والترتيب مع المنظمة الدولية للهجرة، واللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، ووزارة الصحة الاتحادية، لوصول هذه المجموعة إلى الخرطوم، فيما تجري الترتيبات حاليا لإجلاء دفعة جديدة خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية عزمها على إجلاء كل السودانيين الراغبين في العودة من ليبيا.
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