ميليشيات الموت.. انفجار في مخزن لأسلحة الحوثيين بمطار صنعاء

ذكرت مصادر يمنية، أن انفجارًا وقع في مخازن أسلحة تابعة للميليشيات الحوثية داخل مطار صنعاء الدولي.
وقالت المصادر إن مطار صنعاء أصبح ثكنة عسكرية وحقل تجارب للأسلحة النوعية.
ومن جانبه، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات تواصل قصف السكان في مدينة تعز بشكل عشوائي.
وطالب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي في اليمن بوقف جرائم الحوثيين في تعز.
وأكد الإرياني في وقت سابق، أن ما يرتكبه الحوثيون من مجازر تعتبر جرائم حرب، واصفًا المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات جنوب الحديدة بالبشعة، مؤكدا أنها جريمة حرب مكتملة الأركان.
ولا تزال ميليشيات الحوثيين تواصل تهديداتها لأمن السعودية والمدنيين بالمملكة واليمن وذلك بإطلاق الطائرات المفخخة والصواريخ، والذي نددت به الدول العربية والأجنبية.
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