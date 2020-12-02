إعلامية كويتية: إنجازات دولة الإمارات أذهلت العالم

هنأت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة الذكري الـ 49 لقيام الإتحاد بين الإمارات السبع، لافتة إلى أن المناسبة ترجمة حقيقية لمسيرة الإتحاد الذي وضع دعائمه المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه.

وقالت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن مسيرة الإمارات العربية المتحدة امتدت لـ 49 عامًا كانت زاخرة بالأحداث والإنجازات في كافة المجالات لتصبح فى المركز الأول إقليميًا وعربيًا، مشيرة إلى أن الإنجازات التى حققتها أبهرت وأذهلت العالم بدأها الغائب الحاضر والذي لازال متربعًا في قلوب الشعب الإمارتي والشعوب العربية والإسلامية الشيخ زايد طيب الله ثراه،

وأضافت الإعلامية الكويتية، أن الشيخ زايد وضع بصمات راسخة سار عليها أبنائه ورئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد وعضيده وسنده الشيح محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فهم قادة التقدم والازدهار .

واستذكرت "الرشيد"، تاريخ الثاني من ديسمبر فى العام 1971 والذى تم الإتفاق فيه على الإتحاد لتصبح الامارات نموذج مشرف للأمة العربية من خلال ما حققته من انجازات فى كافة المجالات واستطاعت أن تحقق الرفاهية للشعب الإماراتي واستطاعت بتحرك دبلوماسي مدروس أن تعزز من مكانتها علي المستوي الإقليمي والعربي والدولي .