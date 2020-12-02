نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرصد السوري يعلن عودة 900 مرتزق من قره باخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المرصد السوري، عودة أكثر من 900 مرتزق موالين لتركيا إلى بلادهم، بعد توقف القتال في ناغورنو قره باخ بين أرمينيا وأذربيجان.

وفي 9 نوفمبر، وقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقاً لوقف إطلاق النار بوساطة روسية ، وبموجب الاتفاق، تستعيد أذربيجان 3 مناطق سيطر عليها الانفصاليون الأرمن منذ التسعينات.

وقد أرسلت السلطات التركية، مئات المقاتلين السوريين للقتال إلى جانب القوات الأذرية رغم نفي أنقرة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل 293 شخصًا من أصل 2580 مرتزقاً أرسلوا لدعم باكو في القتال.