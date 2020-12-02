الحكومة الإيرانية: وزارة الأمن تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال فخري زادة

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت الحكومة الإيرانية، أن وزارة الأمن تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي فخري زادة.

وقالت الحكومة الإيرانية، في تصريحات نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء: "يتم إعداد طبيعة الرد على اغتيال العالم النووي بعد انتهاء التحقيقات".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أن طهران ستثأر لمقتل العالم النووي محسن فخري زادة في الوقت المناسب، حسبما ذكرت قناة سكي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم النووي محسن فخري زادة.

وقد بعثت إيران، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قالت فيها إن هناك مؤشرات خطيرة على وجود تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وحذرت إيران من أي مغامرات أميركية وإسرائيلية في ما تبقى من فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها تحتفظ بحقوقها في الدفاع عن شعبها والحفاظ على مصالحه.

وتوقعت من مجلس الأمن إدانة اغتيال محسن فخري زادة، كما توقعت من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الجناة.