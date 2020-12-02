جمعية أمراض الصدر التركية: 53 ألف شخص توفوا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت داجلى، فى مداخلة على قناة "KRT" التركية: "فى الفترة من مارس-مايو تم تثبيت 4500 حالة وفاة، كان من بينها 2700 حالة وفاة لم يتم تفسيرها أو توضيحها، والأعداد زادت بالطبع.. واليوم، هناك العديد من الدراسات التى يتم عملها فى تركيا حول أعداد الوفيات المتزايدة، ووفقاً لحسابات زملائنا، فإن عدد الوفيات منذ مارس بلغ 53 ألف شخص. وهذا يظهر فى الدراسات التى قامت بها البلديات، والسبب كان أمراض وبائية".

ويأتى الارتفاع المفاجئ فى إصابات كورونا بعد تعهد تركيا بإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن كافة الإصابات، بعد أن كانت لا تضيف إلى الحصيلة اليومية من لا يظهر عليهم أعراض الإصابة.