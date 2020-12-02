إيران: وزارة الأمن تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال فخرى زاده

جدة - نرمين السيد - وقال ربيعى، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن التحقيقات حول اغتيال فخرى زاده تجرى من جميع الجوانب، وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات".

يذكر أن محسن فخرى زاده، أحد أبرز العلماء الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووى، اغتيل فى إيران الجمعة الماضية.

وقال قائد الجيش الإيرانى اللواء عبد الرحيم موسوى، فى تصريحات أدلى بها، إن طهران تحتفظ بحق "الانتقام".