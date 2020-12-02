البابا فرنسيس يندد ”بالمذبحة الإرهابية” للقرويين في نيجيريا

ندد البابا فرنسيس بمقتل عشرات المزارعين والقرويين في شمال شرق نيجيريا على يد من يشتبه بأنهم متشددون، واصفا الأمر بأنه "مذبحة إرهابية".
وقال البابا: "أريد التأكيد على صلواتي من أجل نيجيريا التي أدمتها للأسف من جديد مذبحة إرهابية".
وجاء حديث بابا الفاتكان فرنسيس عن الهجوم الذي نفذه المتشددون السبت الماضي، خلال عظته الأسبوعية التي يلقيها عبر شبكة الإنترنت من مكتبته في الفاتيكان بسبب جائحة كورونا.
وقطع المهاجمون رؤوس نحو 30 رجلا في الهجوم الذي نفذوه في قرية زبرماري، وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 110 أشخاص قتلوا في أنحاء منطقة جيري التي تديرها حكومة محلية في ولاية بورنو.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، المعروفة أيضا تحت اسم "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" ارتكبت مثل هذه المذابح من قبل. وتنشط الجماعة في المنطقة، حيث قتل المتطرفون ما لا يقل عن 30 ألف شخص خلال السنوات الأخيرة.
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