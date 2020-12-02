رئيس القائمة العربية بالكنيست يرفع شعار إسقاط حكومة نتنياهو| تفاصيل

قال رئيس "القائمة العربية الموحدة" في "القائمة المشتركة" منصور عباس: إن إسقاط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو شعار انتخابي، وليس هدفًا للعمل البرلماني.
وبحسب قناة "كان" العبرية، أضاف عباس في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" الليلة الماضية، أنه كان ولا يزال مع إسقاط السياسات العنصرية، "ولكن الواقع يفرض علينا التعامل مع الموجود وليس مع المرغوب"، وفق تعبيره.
وتساءل عباس: "هل يُعقل أن نبقى رافعين للشعارات وأن يكون أعلى سقف طموحاتنا إسقاط هذا أو ذاك بدلًا من تغيير السياسات وإنجاح مطالب مجتمعنا العادلة؟".
وأشار إلى أن قرار الحركة الإسلامية بخصوص التصويت على مشروع قانون حل الكنيست سيصدر اليوم.
وفي سياق متصل، أعلنت الأحزاب الثلاثة الأخرى الأعضاء في "القائمة المشتركة" نيتها دعم مشروع قانون حل الكنيست.
وقال رئيس "القائمة المشتركة" أحمد الطيبي: "لن أغفر لنفسي ولن يغفر لنا شعبنا إن أطلنا عُمر حكومة نتنياهو، وانه بيدِنا إسقاطها"، وفق تعبيره.
وأعلن رئيس حزب "كاحول لافان" بيني جانتس، الليلة الماضية في سياق مؤتمر صحفي، أن أعضاء كتلته سيصوتون مع مشروع قانون حل الكنيست.
وأضاف جانتس أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "لم يفِ بتعهداته بشأن تمرير ميزانية الدولة وضلل الجمهور" ونوه مع ذلك بأنه إذا ما قام نتنياهو بالمصادقة على الميزانية فلن يتم اللجوء إلى الانتخابات.
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