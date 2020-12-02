الموافقة الرسمية أهم.. ألمانيا ترفض السير على خطى بريطانيا بشأن لقاح كورونا

علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على قرار بريطانيا، بالموافقة على استخدام لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الخاص بشركتي فايزر الأمريكية وبايونتك الألمانية.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال ماس، إن ألمانيا اختارت إجراءً أطول للموافقة على لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أنها لن تستخدم التصريح الطارئ الذي أخذته بريطانيا.

وأشار ماس إلى أنه ينتظر الموافقة الأوروبية الرسمية، نظرًا لأن بلاده ترغب في زيادة الثقة في اللقاحات.

ووافقت بريطانيا، اليوم الأربعاء، على لقاح فيروس كورونا الخاص بشركتي فايزر وبايونتك، متقدمة على الولايات المتحدة وأوروبا لتصبح أول دولة في العالم تصادق رسميا على اللقاح.

من جانبها، أعلنت شركة بايونتك الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت عملية تسليم لقاحها المشترك مع شركة فايزر الأمريكية؛ مشيرة إلى أنه من المتوقع بدء توزيعه في بريطانيا خلال يومين.

وأوضحت الشركة، في مؤتمر صحفي لها مع شركة فايزر، أنها ستحصل على موافقة أوروبية وأمريكية على لقاح فايزر منتصف ديسمبر الجاري.

فيما قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت بيانات من فايزر بشأن لقاح كوفيد-19 وتراجعها من أجل "إدراج محتمل للاستخدام في حالات الطوارئ"، وهو معيار مرجعي للبلدان للسماح بالاستخدام الوطني.

وأكدت وفقًا لبيان ذكرته وكالة "رويترز"، أن "المنظمة تجري أيضا مناقشات مع الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية بشأن إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات لتقييمها، مما قد يسرع إدراج اللقاح في حالات الطوارئ".