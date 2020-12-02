فرانس برس: العالم يسجل 625 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

كشفت أحدث إحصائيات وكالة "فرانس برس" أن العالم سجل، أمس الثلاثاء، أكثر من 625000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفقا لبيانات منصة "وورلد ميترز"، المتخصةة في الإحصائيات، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس لأكثر من 64 مليون إصابة حول العالم.

وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، مليون و 490 ألف حالة وفاة، في حين تجاوز عدد حالات الشفاء حول العالم 44.5 مليون متعافي.

وتقوم العديد من الجهات بتوفير بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وبيرو وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وفي سياق أخر، أعلنت شركة بايونتك الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت عملية تسليم لقاحها المشترك مع شركة فايزر الأمريكية؛ مشيرة إلى أنه من المتوقع بدء توزيعه في بريطانيا خلال يومين.

وقالت الشركة الألمانية المنتجة للقاح كورونا إنها تشترك مع شركة فايزر من أجل إنتاج وتوزيع اللقاح في 120 دولة، مشيرة إلى أنه يجري اختبارات حول لقاح كورونا في أفريقيا وآسيا.

وأكدت الشركة سعيها لإيصال لقاح كورونا بسرعة كبيرة لكل دول العالم، بما في ذلك 34 محافظة في الصين.

وأوضحت أنه يمكن حفظ اللقاح لمدة 15 يوما في درجة حرارة 70 تحت الصفر، لافتة إلى أنه تم تطوير صناديق شحن حافظة للقاح تم تصميمها خصيصا للتحكم في درجة حرارتها للحفاظ على شروط التخزين.

أكدت بايونتك الألمانية أنه خلال التجارب التي تم إجراؤها مؤخرا لم يتم ملاحظة أي مخاطر على اللقاح المشترك مع فايزر.

وأشارت الشركة أن حوالي 2% فقط من الخاضعين لتجارب اللقاح عانوا من صداع خفيف وإعياء.

وجددت بايونتك تأكيدها أن اللقاح يحاكي المعلومات الجينية لفيروس كورونا لتوليد مناعة لدى الجسم.