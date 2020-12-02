مقتل أردنية بالكويت والخارجية تصدر بيانا عاجلا

اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية عن متابعة حادثة وفاة مواطنة أردنية إثر سقوطها من شقتها في أحدى البنايات في مدينة الكويت حيث تتواصل السفارة حاليا مع السلطات المحلية المختصة والتي افادت بأن الحادثة قيد التحقيق وسيتم تزويد السفارة بكافة التفاصيل حال استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

كما ستقدم السفارة كافة المساعدات الممكنة لذويها في حال رغبتهم بنقل الجثمان إلى المملكة.

فيما اعربت الخارجية الاردنية عن خالص التعازي وصادق المواساة لذويها في هذا المصاب الأليم.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، الأحد الماضي ، قد أعلنت متابعتها من الجهات المختصة في السعودية، قضية تعنيف ابنة سيدة أردنية من قبل والدها المقيم هناك.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب: تم تداول منشور لسيدة أردنية تذكر فيه ان ابنتها تتعرض للتعنيف والضرب من قبل والدها المقيم في السعودية.

وأضافت أنه قامت الوزارة بالتواصل مع السفارة الاردنية في الرياض والتي بدورها تواصلت مع الجهات المختصة للوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق القانون.

وفي سياق اخر كانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، ادانت التفجير الإرهابي الذي استهدف متجرا في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار هذا الفعل الإرهابي الجبان، مشددا على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

وكان نحو 7 أشخاص على الأقل قتلوا في تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشو.