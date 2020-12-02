بعد بريطانيا.. بلجيكا تعلن موعد بدء عملية التطعيم بـ لقاح كورونا

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الأربعاء، أن بلجيكا ستبدأ عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في 5 يناير المقبل إذا أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للقاح.

ووفقا لصحيفة "ذا بروسل تايمز" البلجيكية، قال دي كرو لـ "في أر تي نيوز": "ستصبح استراتيجية التطعيم واضحة في الأيام القليلة المقبلة".

وتابع رئيس الوزراء البلجيكي قائلا: "من المهم أن نقوم بذلك بشكل صحيح. ليس هناك وقت نضيعه، ولكن في 5 يناير سنكون مستعدين، تمامًا مثل البلدان الأخرى".

وأضاف: "اللقاحات لم تتم الموافقة عليها بعد على المستوى الأوروبي.. ولكن بمجرد أن تصبح اللقاحات جاهزة، سنكون مستعدين كدولة لتطعيم أكبر عدد ممكن من البلجيكيين في أقرب وقت ممكن".

استطرد قائلا: "ومع ذلك، فإن تطعيم 11 مليون بلجيكي سيستغرق بعض الوقت. لذا سنبدأ أولًا بمجموعات معينة، ثم ننتهي من جدول زمني معين".

ولم يتوصل مؤتمر الصحة العامة المشترك بين الوزارات في بلجيكا إلى اتفاق بشأن استراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا.

ومن المفترض أن تقرر استراتيجية التطعيم ليس فقط من قبل الحكومة الفيدرالية، المسؤولة عن الأوامر والتحقق، ولكن أيضا الكيانات الفيدرالية المسؤولة عن الوقاية والحملات الميدانية.

وقال وزير الصحة، فرانك فاندنبروك، إنه سيقدم خطته الفيدرالية إلى كيرن، التي تتكون من رئيس الوزراء ونائبي رئيس الوزراء، مساء الأربعاء.

وفي الواقع، لم يتوصل الوزراء أبدا إلى موضوع بدء التطعيم، بحسب وكالة أنباء بلجيكا.

وجدير بالذكر أن المملكة المتحدة وافقت صباح اليوم الأربعاء على لقاح فايزر وبايونتك وستبدأ في إعطاء الجرعات الأولى الأسبوع المقبل.