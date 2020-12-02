أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مرسومًا ملكيًا بتعيين سمير إبراهيم محمد المبيضين وزيرا للداخلية الأردنية.
وذكر الديوان الملكي الهاشمي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، أمر الملك عبدالله الثاني، بتعيين سمير إبراهيم محمد المبيضين، وزيرًا للداخلية
أدى الوزير الجديد اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
وتم قبول استقالة توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة وزير الداخلية، من منصبه اعتبارًا من تاريخ 12 نوفمبر 2020 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الديوان الملكي الأردني: تعيين سمير إبراهيم المبيضين وزيرًا للداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.