زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط اليونان

ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 4.5 درجة على مقياس ريختر على مقربة من مدينة ثيفا وسط اليونان.
وذكر معهد أثينا لرصد الزلازل - وفقًا لصحيفة (كاثمريني) اليونانية في نسختها الإلكترونية اليوم /الأربعاء/ - أن الهزة الأرضية وقعت ظهر اليوم في الساعة 12:54 بالتوقيت المحلي (10:54 بتوقيت جرينتش) على بعد 11 كيلومترًا شرق مدينة ثيفا وعلى عمق 5 كيلومترات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي شعر به أيضًا سكان العاصمة أثينا.
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