نواب إسرائيل يوافقون على حل البرلمان

جدة - نرمين السيد - وافق نواب البرلمان الإسرائيلى "الكنيست"، الأربعاء، على حل البرلمان، فى خطوة على طريق انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع بينى غانتس، وعقد رابع انتخابات فى أقل من عامين.





وبحسب "سكاى نيوز"، حصل مشروع القانون الذى اقترحته المعارضة لحل البرلمان على 61 صوتا مؤيدا، مقابل 54 صوتا ضده من أصل 120 عضو بالبرلمان، وذلك بعد أن أعلن غانتس، المنافس السياسى لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن حزبه "أزرق أبيض" سيغادر التحالف. ومن المتوقع، أن تستمر المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين فى الحكومة خلال الأيام المقبلة، فى محاولة أخيرة لتجنب التصويت النهائى. وصوّت حزب أزرق أبيض، لصالح حل الحكومة، متهما رئيس الوزراء بـ"وضع مصالحه القانونية فوق مصالح البلاد". يشار إلى أنه لابد أن يحصل مشروع قانون حل المجلس على موافقة لجنة الكنيست، واجتياز تصويتين آخرين قبل أن تتوجه إسرائيل مرة أخرى إلى الانتخابات.

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