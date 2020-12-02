عاجل.. الكنيست الإسرائيلى يقر قانون حله بالقراءة التمهيدية

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، أعلن عزمه التصويت على حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه كذب على الإسرائيليين، فيما يتعلق بوعوده بتحسين الأوضاع السياسية، لافتاً إلى أن الهدف من مكافحته لفيروس كورونا تمجيد اسمه فقط، وكأنها لم تكن جهدا مشتركا لوزارات الصحة والداخلية والتعليم والاقتصاد وبالطبع مؤسسة الجيش الإسرائيلي.

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