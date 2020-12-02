بايدن يكشف سياسته المتبعة ضد الصين الفترة المقبلة

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاربعاء، على مراجعة كاملة للاتفاق التجاري الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة والصين، والتشاور مع حلفاء بلاده في آسيا وأوروبا حول الأمر.

وقال بايدن في تصريحات إلى صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية إنه لن يتحرك بشكل سريع لإزالة الرسوم الجمركية المفروضة على البضاعة الصينية، أو اتفاقية المرحلة الأولى التي وقعها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مع الصين.

وأضاف بايدن أن هدفه سيكون اتباع سياسات تجارية تؤدي إلى مزيد من التقدم اتجاه ممارسات الصين التعسفية، أي سرقة الملكية الفكرية، وإغراق المنتجات، والإعانات غير القانونية.

كما أشار إلى استعداده لفرض عمليات نقل التكنولوجيا من الشركات الأمريكية إلى نظيراتها الصينية.

وحول إيران، أكد بايدن على استعداد بلاده للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، إلا أن أعرب عن رفضه أن تمتلك طهران أي قنبلة نووية.

وخلال جواب بايدن على سؤال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عما إذا كان مستعدا للعودة إلى الاتفاق النووي، فقال إن "الأمر لن يكون سهلا، لكن نعم".

وأضاف أن "الإدارة المستقبلية تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، المشاركة في مفاوضات ووضع اتفاقيات إضافية من شأنها تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي".

وشدد بايدن على أن "بناء القدرات النووية في هذا الجزء من العالم هو آخر شيء نريده".

ولفت بايدن إلى إنه بدون اتفاق نووي مع إيران قد يكون العالم أمام وضع تسعى فيه عدد من الدول في المنطقة إلى تطوير أسلحة نووية.

وبرغم المخاوف من أن تتخلى الولايات المتحدة عن نفوذ العقوبات ضد إيران، التي فرضها ترامب، خشية أن يشكل تهديدًا ضد الدول العربية من قبل حلفاء طهران في لبنان وسوريا واليمن والعراق.