حريق ضخم بالسعودية وتحرك عاجل من الدفاع المدني

أعلن الدفاع المدني بنجران بالمملكة العربية السعودية عن إخماد حريق اندلع بمستودع للإسفنج والأثاث تبلغ مساحته 1500م٢ تقريبًا بحي الصناعية، نتيجة أعمال لحام قريبة من المواد الاسفنجية، دون تسجيل أي إصابات.

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وكان فرق الدفاع المدني السعودية ، في وقت سابق باشرت إخماد حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية في قرية القوز في مركز السودة بمنطقة عسير.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني ان "مدني عسير" يباشر حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السوده”.

وذكرت قناة “الإخبارية”، في خبر لها أن الحريق اندلع في منطقة جبلية ولا توجد أي إصابات .

يذكر أن جبال العزيزة بمنطقة السودة تعتبر منطقة سياحية من أشهر مناطق عسير وتبعد عن مدينة أبها 20 كلم، ويوجد بها غابات كثيفة ومناظر طبيعية خلابة وتمتاز بكثافة النباتات.

ويتهم رواد التواصل الاجتماعي الإثيوبيين بالتسبب فى حريق السودة كما تسببوا بحريق تنومة الذي اندلع الأسبوع الماضي واستمرت جهود إخماده لأيام بعد أن انتشر تحت تأثير الرياح بشكل واسع.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أسباب اندلاع حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة، حيث أضرم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية النار نتيجة خلافات بينهم، وفروا من الموقع بعد انتشار الحريق ، حيث تم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.