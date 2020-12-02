استعدادا لوصول اللقاح.. ألمانيا تنشئ مراكز التلقيح بقدرة 1000 شخص يوميا

بدأت ألمانيا في تشييد عدد من مراكز التلقيح الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بقدرة 1000 جرعة يوميا، وذلك مع قرب انطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد الفيروس.

ووفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية فإن هذه المراكز تحتوي على حجرات لحماية جرعات اللقاح في درجة حرارة منخفضة للغاية، حفاظا على اللقاح من التلف.

وقالت السلطات الطبية الألمانية إن هذه المراكز من المقرر الانتهاء من تجهيزها بحلول منتصف شهر ديسمبر الجاري، حيث سيتم تطعيم حوالي 1000 شخص يوميا.

ومن ناحية أخرى، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة أجنبية ترخص لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يفتح الطريق أمام التطعيم الشامل للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، تم ترخيص اللقاح للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، قبل قرارات الولايات المتحدة وأوروبا.

ومنحت الحكومة البريطانية، الهيئة سلطة الموافقة على اللقاح بموجب لوائح خاصة قبل 1 يناير، عندما تصبح مسؤولة بالكامل عن ترخيص الأدوية في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.