فايزر تعلن بشرى سارة حول تخزين لقاح كورونا

أعلنت شركة فايزر، عن إيجاد حل نهائي لمشكلة التخزين الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب حاجته إلى درجة حرارة منخفضة للغاية، ما يعيق نقله إلى الدول الفقيرة.

وقالت الشركة في بيان لها إنها طورت صناديق شحن حافظة للقاح كورونا، من أجل ضمان نقل الجرعات بشكل “آمن وسليم”.

وأضافت شركة فايزر، وبيونتك، أنهما صممتا هذه الصناديق بشكل خاص، حتى تتحكم في درجة الحرارة وضمان سلامة شروط التخزين.

وكانت المخاوف خلال الفترة الماضية من كيفية نقل لقاح كورونا، بسبب حاجته إلى التواجد في درجة حرارة 75 درجة مئوية تحت السفر، وهي حرارة منخفضة للغاية، غير متوفرة في كثير من الدول.

وأكدت الحكومة البريطانية أنه تمت الموافقة على اللقاح الذي أنتجته شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع شركة بايونتك الألمانية من قبل الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية من أجل استخدامه في المملكة المتحدة.

وقال وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك" -في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية إنه سيتم البدء في برنامج تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدءًا من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن هذا اللقاح فعال وآمن.