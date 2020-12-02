الأردن يسجل 3591 إصابة جديدة بـ كورونا و52 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 52 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 227 ألف و208 إصابة، بينهم 55 ألفا و925 حالة نشطة.

فيما ارتفعت حالات الوفاة في المملكة إلى 2854 حالة وفاة، بينما يتبقى 1774 حالة يتم علاجها في المستشفيات.

ودعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصًا ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصًا، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحة الأردنية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.

وأعلنت شركة موديرنا الأمريكية، في وقت سابق، أن لقاحها المضاد لكورونا أثبت فعاليته بنسبة 100% في المرحلة الثالثة من التجارب.

كما أثبتت الأبحاث، أن اللقاح أثبت فعالية، على جميع الفئات العمرية، ولن يصدر عنها أية حالات مقلقة في التجارب ، منذ 16 نوفمبر .

ويتوقع توفير 20 مليون جرعة ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، قبل نهاية العام الجاري.