من الجمعة إلى الأحد.. الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس

قالت هيئة الأرصاد السعودية في بيان لها اليوم إنها تتوقع استمرار الحالة الماطرة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل.

وأشارت إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم الجمعة القادمة إلى يوم الأحد.

وتشمل الحالة مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف.

ودعت الهيئة لمتايعة تقارير الطقس اليومية وصفحة الإنذار المبكر ووسائل التواصل.

كان موقع طقس العرب توقع استمرار تأثّر العديد من مناطق المملكة بالحالة الماطرة سُقيا بشدة مُتفاوتة غدا الخميس وحتى يوم الجُمعة ، مع سيطرة درجات حرارة أقل من معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

وتُشير آخر التوقعات إلى استمرار تشكُل حُزم من السُحب الماطرة ذات الشدة المُتفاوتة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية "جازان وعسير والباحة والطائف" وصولًا إلى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، تكون على شكل زخات رعدية غزيرة أحيانًا، وربما تترافق بزخات من البرد على فترات وفق ما ذكر موقع طقس العرب .

وعن العاصمة الرياض من المتوقع أن تبقى تحت تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة بحيث يستمر تدفق السحب عبر الواجهة الغربية من المدينة، وتبقى الفرصة مُهياة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والاخر، يُتوقع أن تكون في مجملها خفيفة الشدة والله أعلم.

وعن فرص الأمطار ستشمل كذلك الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، إضافة إلى القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وحفر الباطن ووصولًا حتى الجبيل والدمام، تكون على شكل زخات متفاوتة الشدة.