إصابة 3 في حادث طعن وحريق بمدينة لاهاي الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، إصابة 3 عاملين، في حادث طعن وحريق بسوبر ماركت في شارع مزدحم بمدينة لاهاي، فيما ألقت القبض على المشتبه به.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة في المدينة إن دوافع الحادث غير معلومة حتى الآن، فيما أضافت أنه لا يبدو هجوم متطرف بناء على المعلومات المتوفرة حتى الآن.
وتم نقل اثنين من الضحايا في سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم فحص ثلاثة من ضباط الشرطة في المستشفى بعد استنشاق الدخان الناتج عن الحريق.
وذكرت الشرطة أنه تم القبض على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 43 عامًا، حيث يتم استجوابه من قبل الشرطة.
لم يتم الكشف عن هويته بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الهولندية.
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