مخاوف في إسرائيل.. هل يعيد بايدن السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب؟

صرح السفير الإسرائيلي لدى روسيا، الكسندر بن تسفي، اليوم الأربعاء، بأن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، لن تنقل سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

وقال السفير الكسندر بن تسفي في حوار مع محطة "صدى موسكو" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستعيد سفارتها مرة أخرى إلى تل أبيب: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث، لأنه ذلك سيكون في الواقع لفتة قوية جدًا من جانب أمريكا".

وأشار بن تسفي، إلى أن العلاقة المشتركة بين الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليست سيئة تمامًا، لذلك من المستبعد أن تقدم واشنطن على إعادة سفارتها إلى تل أبيب.

ولفت الدبلوماسي الإسرائيلي إلى أن إعادة السفارة لتل أبيب سيكون "مهينًا جدًا، مضيفًا: "سيكون ذلك كما وكأن شخص ما قام بتغيير شيء في العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين".

واعترفت الولايات المتحدة عام 2018 بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك بعد أن أمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.