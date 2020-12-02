بيونتيك الألمانية تكشف تأثير لقاح كورونا على المصابين بالفيروس

أكدت أوزليم توريس، كبير المسئولين الطبيين في شركة بيونتيك الألمانية على أمان لقاح فايزر الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على الأشخاص الذي أصيبوا بالفعل بالفيروس.

وقالت وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "لقد تضمنت تجاربنا، الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل، والذين لم يصابوا، وثبت عدم وجود اختلاف فيما يخص الأمان".

وأعلنت شركة فايزر في الشهر الماضي، فعالية اللقاح بنسبة 95٪ تقريبًا، عند قياسه بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية بين الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأولئك الذين لم يصابوا به.

وتسبب قرار بريطانيا، اليوم الأربعاء، بمنح ترخيص استخدام لقاح فايزر الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في حالة من الخلاف داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ساعد في جعلها الدولة الأولى التي تمنح الترخيص للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فيما وافقت بريطانيا على استخدام لقاح فايزر، رفضت الوكالة الأوروبية للأدوية منح هذا الترخيص إلى الاتحاد الأوروبي.

واتهم هانكوك، الدول الأوروبية بالبطء في الموافقة على لقاح كورونا، وشدد على أن اللقاح خضع لكافة الفحوصات المناسبة من أجل الموافقة عليه، إلا أن ألمانيا أكدت على مزيد من الإجراءات قبيل الموافقة على استخدامه، وعدم التسرع.