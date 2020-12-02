بريطانيا تسجل 16 ألف إصابة بكورونا و648 وفاة

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 16 ألفا و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 648 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

وعلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، على نبأ موافقة هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد، لتكون المملكة المتحدة أول دولة في العالم ترخص الأمر.

وقال جونسون، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه لأمر رائع أن تعطي الهيئة الأذن الرسمي لاستخدام لقاح فايزر ضد كورونا"، مضيفا أنه سيبدأ توفيره في جميع أنحاء بريطانيا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وتابع: "أخيرًا سنتمكن بعد استخدام لقاح فيروس كورونا من العودة لحياتنا الطبيعية وتدوير عجلة الاقتصاد".

ووافقت بريطانيا، اليوم الأربعاء، على استخدام لقاح فايزر، كأول دولة في العالم، خاصة بعد أن قدمت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، أمس الأول، الاثنين، طلبا لهيئة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة على لقاحهم.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية، إن الحكومة وافقت اليوم على توصية هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية على استخدام لقاح كورونا.

وأضاف أنه سيتم قريبا تحديد الأولوية للفئات التي ستتلقى اللقاح، بما في ذلك المقيمون في دور الرعاية، والعاملين في مجال الصحة، وكبار السن، والمعرضون للخطر.

وأشار إلى أن بريطانيا جاهزة لاستخدام لقاح فايزر لعلاج فيروس كورونا بدءًا من الأسبوع المقبل.

فيما كشف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، عن موعد الموافقة التنظيمية الأوروبية على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".