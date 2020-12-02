السودان يكشف تأثير الحرب في إثيوبيا على مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، عدم تأثر مفاوضات سد النهضة، بالقتال الدائر في إقليم تيجراي الإثيوبي.

وقال الوزير السوداني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية إنه من الضروري الاستمرار في مفاوضات سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، لكن بتغيير في المنهجية.

وأشار إلى أن أعمال استكمال تشييد سد النهضة مستمرة حسب تصريحات المسؤولين الاثيوبيين وأن السد سيبدأ في توليد الكهرباء في يونيو 2021.

فيما توقع تغيير سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن سابقه دونالد ترامب فيما يخص مفاوضات سد النهضة.

ومن ناحية أخرى، تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفنلندي "بيكا هافيستو"، اليوم الأربعاء، وذلك لتناول سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، فضلًا عن مناقشة التطورات الإقليمية الحالية.

وقد أكد السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن أكدا خلال الاتصال تطلعهما لمواصلة التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وأشادا بالعلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلديّن وأشارا إلى أهمية العمل على تطوير حركة التجارة البينية بما يحقق التوازن في الميزان التجاري.

كما أضاف أن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر لاستئناف السياحة الفنلندية إلى المقاصد السياحية في مصر.