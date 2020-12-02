نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات الهوية الإماراتية..الخطوات والرسوم والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات الهوية الإماراتية أمر يبحث عنه كثير من المواطنين أو المقيميين بالإمارة بوجه عام، لذلك إن كنت ترغب في إتمام ذلك قم بالتوجه إلى مركز سعادة المتعاملين وأتمم ما تريد.

عليك أن تعلم جيداً أن هذا الأمر أصبح أكثر سلاسة في وقتنا الحالي حيث أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة وفرت الخدمة الخاصة ببيانات الهوية من خلال الموقع الرسمي لها والمتوافر أون لاين.

وذلك لتحقيق أعلى إفادة ممكنة لكل الراغبين إتمام هذه الخدمة ومن أجل الحفاظ على الإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي للحد من نشر فيروس كورنا في الإمارات العربية المتحدة ولأسباب أخرى كثيرة غير ذلك.

للمزيد من المعلومات حول بطاقة الهوية الإماراتية ، يمكن الاطلاع على مقالنا المميز السابق بعنوان الاستعلام عن الهوية الإماراتية.. التجديد والرسوم في خطوات بسيطة.

تحديث بيانات الهوية الإماراتية

عليك أن تعلم جيداً عزيزي القارئ، أن عملية تحديث بيانات الهوية الإماراتية تستطيع إتمامها من خلال عدة طرق.

أبرز هذه الطرق تتلخص في التوجه لفرع من فروع مركز سعادة المتعلمين والذي ينتشر في جميع أرجاء الإمارات.

يمكنك أن تتعرف على أقرب فرع منك عبر التوجه للقسم المخصص لذلك من داخل موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ، في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وذلك لكي تتمكن من تحديث كافة البيانات الخاصة بك بعد أن تتم تنفيذ كلا مما يلي:

قم بالتوجه إلى مقر محدد من مقرات مراكز سعادة المتعاملين، أي توجه للمقر الأقرب إليك. استكمل بيانات طلب التحديث ثم قم بتسديد رسومك. قم بتقديم الطلب الذي قمت بإتمامه ثم انتظر حتى تقوم باستلام بطاقتك الجديدة.

إذا كنت ترغب في السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للإقامة والعمل، فما عليك إلا مطلعة مقالنا حول الاستعلام عن تأشيرة الإمارات.. إذن الدخول والفيزا والصلاحية والانتهاء.

تحديث بيانات الهوية الإماراتية عبر الإنترنت

تستطيع إتمام تحديث بيانات الهوية الإماراتية عبر الإنترنت من خلال إتمام تنفيذ النقاط التالية:

قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة . قم بالنقر على اختيار التوجه لبيانات الهوية الخاصة بك والذي ستجده في القائمة التي ستنسدل أمامك. من خلال استعانتك بالاختيارات المتوفرة أمامك قم بتكملة عملية تسجيل دخولك مباشرة. قم بتحديث بيانات الهوية الإماراتية الخاصة بك من خلال تنفيذ المهام الذي ستظهر أمامك. حان الآن دورك في القيام بتسديد الرسوم بعد ذلك عليك أن تنتظر فترة من الوقت إلى أن تتوافر بطاقتك المحدثة داخل البريد. توجه لمكتب البريد وقم بالحصول على هويتك التي تم تحديثها.

أهم المستندات اللازم توفرها لتحديث بيانات الهوية الإماراتية

ينبغي الأخذ في الاعتبار، أن باستطاعتك عزيزي القارئ لكي تستطيع إتمام تحديث بيانات الهوية الإماراتية الخاصة بك، لابد من توافر هذه الوثائق لديك، على سبيل المثال:

هويتك الأصلية وذلك سواء كنت مواطن أو مقيم بالإمارة.

امتلاك مستند داعم للطلب التابع لتجديد البيانات.

ضرورة توافر تقرير طبي وذلك للمعافاة من أي رسوم تجديد فيما بعد.

شهادة ضمان اجتماعي وأن تكون موثقة من وزارة تنمية المجتمع (هذه الشهادة ضرورية لأنها تعفيك تماماً من دفع أي رسوم تابعة للهوية الخاصة بك).

في حالة توجه شخص آخر لينوب عنك إذن من الضروري أن يملك هذا الشخص وكالة منك تفيد بذلك.

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كم تبلغ رسوم تجديد بيانات الهوية

من الجدير بالذكر أن المركز الخاص بسعادة المتعاملين يستوفى هذه الرسوم ويقوم بطلبها عند تحديث بيانات الهوية الإماراتية، مثل ما يلي:

بالنسبة للبند المختص برسوم الخدمة فقيمته تبلغ 40 درهم إماراتي.

بالنسبة للبند المختص برسوم إصدار بطاقة مع البيانات التي تم تحديثها فقيمته تبلغ 150 درهم إماراتي.

بالنسبة للبند المختص برسوم الخدمة العاجلة فقيمته تبلغ 150 درهم إماراتي.

بالنسبة للبند المختص بإجمالي الرسوم فقيمته تبلغ 340 درهم إماراتي.

الخاتمة بتوضيحنا لكل ما سبق نكون قد أتممنا حديثنا عن تحديث بيانات الهوية الإماراتية فقد سعينا جاهدين لتقديم لك كل النقاط التي تحقق لك أعلى إفادة ممكنة فيما هو مرتبط بهذا الموضوع.