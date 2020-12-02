الرئيس اللبناني يريد نجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

الحريري يستعد لتقديم تشكيلته الوزارية

بيروت ـ وكالات: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن لبنان “المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد نجاح المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”. ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن عون قوله خلال استقباله أمس رئيس الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، جون ديروشيه، إن “لبنان المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد أن تنجح مفاوضات الترسيم البحرية، لأن ذلك يعزز الاستقرار في الجنوب وسيمكن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط”. وأضاف أن “الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض، يمكن تذليلها من خلال بحث معمق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار وكل ما يتفرع عنها من نصوص قانونية”. وأشار إلى أن “الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها”، لافتا إلى “ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من إجرائها، وإذا تعثر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى”. وخلال اللقاء، عرض السفير ديروشيه، المراحل التي قطعتها عملية التفاوض والدور الأميركي فيها، متمنيا استمرارها لما فيه مصلحة الجميع.

الى ذلك، كشفت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، قرر أن يتقدم لرئيس الجمهورية، ميشال عون، بصيغة وزارية تضم 18 وزيرا، وذلك فور اختتام أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد أمس في باريس والمخصّص لتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين من خلال هيئات المجتمع المدني.

وقالت المصادر السياسية إن الحريري ارتأى في نهاية المطاف إخراج مشاورات التأليف التي يجريها مع عون من التأزُّم، في محاولة لإحداث خرق يدفع باتجاه تجاوز الحلقة المفرغة التي تحاصر المشاورات. وأكدت المصادر للصحيفة أن التشكيلة الوزارية التي أعدها الحريري تحاكي المواصفات التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته لإنقاذ لبنان ووقف انهياره المالي والاقتصادي.

وتم تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي بعد تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة من قبل 65 نائبا، من أصل 120 نائبا. وجاء التكليف بعد نحو سنة من تقديم الحريري استقالة حكومته إثر احتجاجات شعبية.