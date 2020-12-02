ترامب يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. فيديو

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، في حال فشل في إثبات تزوير الانتخابات الأخيرة لصالح منافسه جو بايدن.

وقال ترامب في مشهد تم تصويره بالفيديو خلال حفل في البيت الأبيض: "لقد كانت أربع سنوات رائعة. نحن نحاول الاستمرار لأربع سنوات أخرى. وإلا، سأراك بعد أربع سنوات ". حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وواصل ترامب الضغط على مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير واسع النطاق في محاولة لعكس نتائج الانتخابات. لكن عدد الجمهوريين الذين يتبنون السيناريو الذي يظل فيه رئيسًا يتضاءل.

وفي الفيديو، تلمح بشكل أكثر علانية إلى ما قاله للحلفاء سرا: إنه إذا ترك منصبه، فمن المرجح أن يعلن عن خوضه سباق 2024 ضد بايدن.

ومن خلال الفيديو ، يمكن رؤية عدد كبير من الأشخاص، وكثير منهم لا يرتدون أقنعة، وهم يقفون عن قرب.

ويعد هذا التجمع واحدا من بين ما لا يقل عن 25 حفلة عطلة داخلية مقررة في البيت الأبيض هذا الشهر على الرغم من الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. تجاهل ترامب تحذيرات من اختصاصيي الصحة العامة في إدارته للحد من السفر وتجنب التجمعات في مجموعات كبيرة.

وقال مسؤولون إن الرئيس والسيدة الأولى عازمان على قضاء عطلة أخيرة في البيت الأبيض، على الرغم من جائحة أودت بحياة أكثر من 268 ألف أمريكي وأصابت 13 مليونًا في جميع أنحاء البلاد.