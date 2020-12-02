التطعيم مجانا في يناير.. إيطاليا تسجل 20709 إصابات جديدة بكورونا و684 وفاة

أعلنت الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 20 ألفا و709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 684 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكشف وزير الصحة الإيطالي روبرتو سيبرانتسا عن بدء حملة تطعيم مجانية للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى يناير المقبل في بلاده، حيث تصل الحملة إلى ذروتها في الربعين الثاني والثالث من عام 2021.
وقال سبيرانتسا ،خلال كلمته في مجلس الشيوخ الإيطالي: "إذا تخلينا عن حذرنا في الوقت الراهن فإن الموجة الثالثة قريبة، مجموعة الإجراءات التي اتخذناها بدأت تعطي أولى النتائج المشجعة، حيث انخفض مؤشر العدوى من 1.7 إلى 1.08 في 4 أسابيع، مؤكدا على ثقته في أنه قد ينخفض إلى أقل من 1 على المدى القصير"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.
وأشار وزير الصحة الإيطالي إلى أنه لا يريد أن يجعل التطعيم إلزاميا، قائلا: "هدفنا الوصول إلى مناعة القطيع في أسرع وقت ممكن"، معلنا أن إيطاليا توصلت لاتفاقيات لتوفير 202 مليون جرعة من شركات مختلفة، من بينها بيونتيك-فايزر ومودرنا وسترازينيكا.
وقال إن شراء اللقاح يتم بشكل مركزي وسيتم تقديمه مجانًا لجميع الإيطاليين، ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى جرعتين لكل شخص، وستتاح الجرعات الأولى انطلاقا من شهر يناير للعاملين في قطاع الصحة ومراكز رعاية المسنين.
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