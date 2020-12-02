ارتفاع قياسي جديد.. تركيا تسجل 32 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت الصحة التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع قياسي في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة التركية إنها سجلت 31 ألفا و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 193 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين الماضي، إعادة فرض حظر التجول في البلاد، وذلك بعد ملاحظة ارتفاع حاد في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية إنه سيتم فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة مساءا حتى الخامسة فجرًا، مضيفًا أن "المتاجر والبقالة ومحلات اللحوم وخدمات التوصيل إلى المنازل مستثناة من قيود الحظر نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.
وأشار أردوغان إلى تحديد المشاركة في صلاة الجنازة ومراسم عقد القران بـ 30 شخصا كأقصى حد، لافتًا في الوقت ذاته إلى إمكانية تحديد أعداد الأشخاص الذين بوسعهم الدخول إلى الشوارع والميادين المزدحمة بقرار مجلس حفظ الصحة العامة.
وأوضح أردوغان أن الإجراءات الجديدة الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس سيتم العمل بها اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
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