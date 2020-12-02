أكثر من 270 ألف حالة.. كارثة في الولايات المتحدة بسبب وفيات كورونا

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن كارثة في أعداد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الجامعة، المعنية بإحصاء أعداد الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة، إنها رصدت وفاة 270 ألفا و881 حالة بسبب الفيروس منذ ظهوره وحتى الآن في الولايات المتحدة، إلى جانب تسجيل 13 مليونا و741 ألفا و687 إصابة بالفيروس.

وتعيش الولايات المتحدة أخطر أزمة صحية عامة منذ جائحة الإنفلونزا عام 1918، حيث يقول خبراء الصحة إنه لا يبدو أن فيروس كورونا المستجد سيتباطأ في أي وقت قريب مع حلول موسم العطلات.

حيث سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في الحالات الموجودة داخل المستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث وصل إلى ما يقرب من 90 ألف حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

"أشعر بالقلق من أن زيادة يوم عيد الشكر ستضيف بعد ذلك إلى ما سيصبح زيادة الأيام المقبلة في الحالات، ما يجعل الأمر في غاية السوء"، هكذا وصف مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، الحال مع دخول أعياد الشكر في الولايات المتحدة.

فيما توقعت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة وصول الوفيات بحلول 19 ديسمبر المقبل، إلى 294 ألف حالة وفاة إلى 312 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس.