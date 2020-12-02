قرار كويتي عاجل بشأن رواتب دبلوماسيها في الخارج

كشفت صحيفة الرأي الكويتية أن وزارة الخارجية في الكويت بصدد تحويل جميع الرواتب الخاصة بالدبلوماسيين والإداريين أعضاء البعثات الدبلوماسية بالخارج إلى البنوك المحلية داخل الكويت.

ويتم العمل بهذا الإجراء اعتبارا من يناير 2021 بدلا من صرفها كما كان معمولا به عبر البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن تلك الخطوة التزاما بما جاء في قانون ربط الميزانيات للعام 2019/2020 الذي نص على وجوب صرف المرتبات عن طريق النظم الآلية المتكاملة لديوان الخدمة المدنية.

وفي سياق آخر وجهت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الكويتية، نداء عاجلا لكافة المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى خارج البلاد.

وشددت الإدارة القنصلية في نداءها علي ضرورة الحصول على تأمين صحي يشمل تغطية ‏علاج حالات كورونا.

وذكرت الإدارة أن ‏بعثات دولة الكويت الدبلوماسية في الخارج سيتعذر عليها تغطية تكاليف علاج أي مواطن بهذا الفيروس.

وأفادت الإدارة في نداءها ان ذلك يأتي إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر بتاريخ 18‏/6‏/2020 الذي يشرح صعوبة الظروف الصحية العالمية وخطورتها والتعهد الموقع من قبل المواطن قبل سفره من الكويت.