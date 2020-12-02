لن أخل بخياراتى.. بايدن يصدم بكين: لن أخالف قرار ترامب بشأن التعريفة الجمركية

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، إنه لن يزيل على الفور تعريفات إدارة ترامب الجمركية على الصادرات الصينية.

و قال بايدن عند توليه منصبه إنه يخطط لمراجعة المرحلة الأولى من صفقة التجارة التي وقعها الرئيس ترامب مع الصين منذ ما يقرب من عام حيث يتطلب الاتفاق، الذي تم توقيعه في بداية يناير، من الصين شراء بحوالي 200 مليار دولار من البضائع الأمريكية الإضافية على مدار عامين - وهو التزام لم تقترب بكين من تحقيقه.

وقال بايدن "لن أتخذ أي خطوات فورية، والشيء نفسه ينطبق على الرسوم الجمركية. لن أخل بخياراتي".

وتدهورت العلاقات مع الصين في عهد ترامب، الذي جعل من أولويات حملته تقليص الفوارق التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها. منذ ما يقرب من عامين، انخرط أكبر اقتصادين في العالم في حرب تجارية متبادلة حتى وقع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج صفقة تجارية جزئية في يناير 2020.

وبموجب الاتفاقية، ترك البيت الأبيض تعريفة بنسبة 25٪ على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وقال بايدن إنه يريد إجراء مراجعة كاملة للاتفاقية الحالية مع الصين قبل اتخاذ أي قرارات والتشاور مع حلفاء أمريكا الآسيويين والأوروبيين التقليديين من أجل "تطوير استراتيجية متماسكة".