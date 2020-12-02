تفعيل الرصد الآلي في السعودية لتسجيل مخالفة المسارات في بعض المناطق

قام المرور السعودي اليوم الأربعاء الموافق 2 من ديسمبر بالكشف عن ميعاد تفعيل الرصد الآلي لتسجيل مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات ومخالفة المسارات المحددة وطرق السير المفروضة للسير بها وذلك تطبيقا لتعليمات الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة للتحكم في مسارات الدولة السعودية والالتزام بالقواعد المرورية.

قامت الجهة المختصة بالتوضيح إنها سوف تكون بعد سبعة أيام وقام المرور السعودي بالتغريد في تويتة له عبر الحساب الرسمي الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن الرصد الآلي للمخالفة سيتم تفعليه في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية ومن تلك المناطق جازان والطائف والباحة والجوف، محذرًا قائدي المركبات من عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق وإلا سيتم تطبيق المخالفات طبقاً للقوانين المحددة في مرور السعودية.

تطبيق نظام الرصد الآلي مخالفة المسارات

وقد قام مرور السعودية والجهات المتخصصة في المملكة بتطبيق قوانين المرور الجديد من الشهر السابق حيث قد بدأ في 11 نوفمبر الماضي المرور من الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على أن يلتزام قائدي المركبات بأحكام نظام المرور في المملكة العربية السعودية وتنفيذ لائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين المركبة والسائق داخل السعودية ومناطقها المختلفة، يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث على الطرق في الرياض والدمام وجدة، سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية تطبيقاً لنظرية الآمن رؤية 2030 السعودية.

تطبيق الحد الأدني من المخالفات المرورية

قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة السعودية بالتوضيح أن المخالفات في الحالات ‏الطبيعية يتم تسجيلها بحدها الأدنى على قائد المركبة، وأوضحت في ردها على تساؤلات كثيرة حول كيفية تقدير مبالغ ‏المخالفات المقررة للمخالفات، أنه في بعض الحالات يتم تسجيلها بحدها الأعلى. وذلك على أن تكون هذه الحالات تكون مقيدة بظروف مشددة بقرار من قِبل ‏لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف ‏المشددة وإجراءات عمل اللجنة المقررة بذلك وطبقاً للظروف الخاصة الموضحة.

تصرفات قائد المركبة الخاطئة طبقا لقوانين المرور

قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة السعودية بالإيضاح أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل الآتي: