أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 164 خرقاً بالحديدة خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 164 خرقاً بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 164 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات خمس غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا وشارع الخمسين.

وأشار المصدر إلى ان قوى العدوان ارتكبت ايضاً 33 خرقًا بقصف مدفعي و115 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.