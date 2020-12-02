إصابات كورونا عالميا تتجاوز 64.2 مليونا
كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، اليوم الأربعاء، أن حصيلة المصابين بلغت 64 مليونا و245 ألف حالة، تعافى منهم ما يقارب من 44 مليونا و491 ألف مريض، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس نحو مليون و488 ألف وفاة.
وذكرت وسائل الإعلام أن جائحة كورونا تواصل تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.. وسجلت دول العالم الثلاثاء، 577 ألفا و263 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,894 حالة وفاة.
وأشارت إلى أن أميركا لا تزال في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات إجمالي.
وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (276,979 وفاة)، والبرازيل (173,862 وفاة)، والهند (138,159 وفاة)، والمكسيك (106,765 وفاة)، وبريطانيا (59,051 وفاة).
فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (14,108,606 اصابات)، والهند (9,499,710 اصابات)، والبرازيل (6,388,526 إصابة)، وروسيا (2,347,401 إصابة)، وفرنسا (2,230,571 إصابة).
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