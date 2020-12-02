باشينيان: بوتين لعب دورا استثنائيا فى وقف إراقة الدماء فى قره باغ

جدة - نرمين السيد - وقال باشينيان فى كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال لقاء قمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى بحسب "روسيا اليوم" : "أود أن أشير إلى دور استثنائى لعبه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على مدار الـ 44 يوما من الأعمال القتالية، كنا على اتصال مستمر وناقشنا التدابير المطلوب اتخاذها لوقف إراقة الدماء وحماية الأرواح البشرية".

وأضاف رئيس الحكومة الأرمنية، أن التعاون الوثيق بينه وبين الرئيس الروسى مستمر بعد وقف القتال فى قره باغ لحل مشكلات أخرى مثل البحث عن المفقودين وتبادل الأسرى والمحتجزين وجثث القتلى.

وفى 10 نوفمبر الماضى، وقع باشينيان، إلى جانب الرئيسين الروسى، فلاديمير بوتين، والأذربيجانى، إلهام علييف، على بيان نص على وقف إطلاق النار فى إقليم قره باغ ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الجانبين، وتسليم جزء من الأراضى فى المنطقة إلى أذربيجان.