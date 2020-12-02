الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة الوصول إلى الصفر من انبعاثات الكربون

جدة - نرمين السيد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من محاربة البشر للطبيعة من خلال انهيار التنوع البيولوجى واختفاء الأنظمة البيئية وزيادة تلوث الهواء والماء، داعياً إلى تعزيز العمل فى عدة مجالات لمنع الانزلاق إلى الفوضى ولتغيير علاقة البشر مع الطبيعة والوصول إلى صفر من انبعاثات الكربون.





جاء ذلك فى كلمة ألقاها غوتيريش اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، فى فعالية نظمتها جامعة كولومبيا الأمريكية حول مظاهر تغيرات الطبيعة. وأفاد غوتيريش، أن التنوع البيولوجى ينهار، والصحارى تتوسع، والمستنقعات تتلاشى، ويتم فى كل عام خسارة عشرة ملايين هكتار من الغابات. وأشار إلى أن الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 قللت بشكل مؤقت من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والتلوث، مؤكداً ضرورة أن تترجم الحكومات التزاماتها بالوصول إلى صفر من الانبعاثات إلى سياسات وخطط وأهداف بأطر زمنية محددة.

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