مقتل 5 عمال إغاثة في إقليم تيجراي الإثيوبي

أفادت منظمات حقوقية ودفاع مدني، اليوم الأربعاء، بمقتل أربعة من عمال الإغاثة الإثيوبيين العاملين في منظمات إنسانية، في الصراع الدائر بإقليم تيجراي الإثيوبي منذ الشهر الماضي.

وذكرت مصادر إلى وكالة رويترز للانباء أن ملابسات وفاة عمال الإغاثة غير واضحة المعالم حتى الآن، إلا أن الحادث وقع في مخيم للاجئين.

ومن ناحية أخرى، رفضت منظمات الإغاثة الدولية التعليق على الحادث، بسبب انقطاع الاتصالات عن الإقليم بشكل كامل، ما يصعب من مهمة الوصول إلى ذوي الضحايا.

كما كشفت مصادر أخرى إلى رويترز عن وجود تقارير عن وفاة عامل خامس في إقليم تيجراي الإثيوبي.

وتشير التقارير الواردة من إثيوبيا، بمقتل 4 آلاف شخص، وهروب الالاف من اللاجئين إلى السودان، بسبب القتال الدائر بين الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي، والقوات الإتحادية الإثيوبية.