رفض التدخلات وضمان حرية الملاحة.. البرلمان العربي يعلق على البيان السعودي- المصري

ثمَّن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي البيان الصادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والذي أكد على رفض البلدين التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى أهمية الدور العربي في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بمُخرجات هذا الاجتماع الذي أكد على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، خاصة في ضوء التهديدات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، في منطقة جنوب البحر الأحمر بزرعها الألغام البحرية وإطلاقها الزوارق المفخخة لتهديد أمن الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية ذات الأهمية الكبرى للتجارة العربية والإقليمية والدولية.
ورحب رئيس البرلمان العربي بما ورد في البيان بشأن ضرورة الحفاظ على استقرار دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية، مؤكدًا دعم البرلمان العربي للتوصل إلى حل سياسي شامل بإرادة ليبية خالصة لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها الموحدة.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن دعم البرلمان العربي لاستمرار وتعزيز آلية التنسيق والتشاور السياسي بين الدول العربية على المستويات الثنائية والجماعية، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وحماية وتعزيز الأمن القومي العربي.
صدر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الثلاثاء بيان ختامي مفصل.
وجاء فى نص البيان الآتي: "في إطار العلاقات العربية المتميزة، والروابط العميقة التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعمالًا لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 11 / 6 / 1428هـ الموافق 26 / 6 / 2007م.
فقد عقدت اللجنة اجتماعها بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 16 / 4 / 1442هـ ، الموافق 1 / 12 / 2020م، وقد ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وترأس الجانب المصري معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية، والتي سبقها اجتماعات على مستوى كبار المسؤولين شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين وناقشوا خلالها جملة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تحضيرًا للقاء وزيري الخارجية.
وأكد الجانبان على الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهما محوري استقرار للمنطقة سياسيًا واقتصاديًا وإسلاميًا وثقافيًا وعسكريًا، كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما.
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