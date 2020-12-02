وسط تحذيرات من موجة ثالثة.. ألمانيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في وفيات كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ألمانيا ارتفاعا قياسيا جديدا في وفيات فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال المعهد إن ألمانيا قد سجلت 487 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 17 ألفا و123 حالة وفاة.
ووفقا للأرقام المعلنة، سجلت ألمانيا ارتفاعا جديدا في إصابات الفيروس، حيث رصدت 17 ألفا و270 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات 1.08 مليون إصابة.
وتشهد ألمانيا في الوقت الحالي إغلاق شامل مستمر حتى الـ 20 من ديسمبر الجاري، بما في ذلك إغلاق المطاعم والبارات والكافيهات.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد حذرت الإثنين الماضي، من موجة ثالثة للفيروس محتملة، قائلة: "لا يزال يجب علينا توخي الحذر الشديد من الشتاء".
وبدأت ألمانيا في تشييد عدد من مراكز التلقيح الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بقدرة 1000 جرعة يوميا، وذلك مع قرب انطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد الفيروس.
ووفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية فإن هذه المراكز تحتوي على حجرات لحماية جرعات اللقاح في درجة حرارة منخفضة للغاية، حفاظا على اللقاح من التلف.
وقالت السلطات الطبية الألمانية إن هذه المراكز من المقرر الانتهاء من تجهيزها بحلول منتصف شهر ديسمبر الجاري، حيث سيتم تطعيم حوالي 1000 شخص يوميا.
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